Rimandato il concerto di Guè Pequeno a Milano, la nuova data nel 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il concerto di Guè Pequeno a Milano in programma per il mese di dicembre è Rimandato al 2022. Lo show si sposta di un paio di mesi, in seguito alle nuove ordinanze a proposito di concerti dal vivo in locali al chiuso, per contenere la pandemia da covid-19. Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista il concerto soldout di Guè Pequeno a Milano che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique viene oggi Rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa location. Thaurus si vede costretta a rimandare il concerto in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale sugli eventi live a capienza piena in piedi. Nel mese di dicembre, infatti, allo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildi Guèin programma per il mese di dicembre èal. Lo show si sposta di un paio di mesi, in seguito alle nuove ordinanze a proposito di concerti dal vivo in locali al chiuso, per contenere la pandemia da covid-19. Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista ilsoldout di Guèche avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique viene oggial 24 febbraionella stessa location. Thaurus si vede costretta a rimandare ilin ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale sugli eventi live a capienza piena in piedi. Nel mese di dicembre, infatti, allo ...

Advertising

discoradioIT : Musica: rimandato concerto Gue' al Fabrique di Milano - Lombardia - - guepequenio : concerto di gue rimandato tre giorni prima della data, che presa per il culo allucinante che schifo - JustFlyAway__ : Hanno rimandato il concerto dei Blind Channel (EC) a maggio. Non sarà più di domenica ma in settimana. Non ne posso più - gretatvmlinsvn : raga ho paura che il concerto di louis ad aprile venga rimandato sinceramente - nonsentonada : @Aka7evenreal anche a me,una volta ho partecipato a un concerto e fu tre anni fa. speravo a gennaio,niente anche q… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimandato concerto √ Concerti: Guè sposta il concerto al Fabrique di Milano Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista il concerto di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa location. Il promoter Thaurus si vede costretto a rimandare il ...

Tam Teatro, al via la nuova stagione teatrale: musica comicità ed eventi ... Il giorno 15 sarà la volta di Ebbanesis Transeleit (Evento che è stato rimandato al 19 gennaio). ... Quello di Assia Fiorillo sarà concerto per condividere un disco dato alla luce tra mille ostacoli, ...

Musica: rimandato concerto Gue' al Fabrique di Milano Agenzia ANSA Concerti: Guè sposta il concerto al Fabrique di Milano Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista il concerto di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022ne ...

Musica: rimandato concerto Gue' al Fabrique di Milano "Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista il concerto soldout di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa loc ...

Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista ildi Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano vieneal 24 febbraio 2022 nella stessa location. Il promoter Thaurus si vede costretto a rimandare il ...... Il giorno 15 sarà la volta di Ebbanesis Transeleit (Evento che è statoal 19 gennaio). ... Quello di Assia Fiorillo saràper condividere un disco dato alla luce tra mille ostacoli, ...Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista il concerto di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022ne ..."Per motivi indipendenti dalla volontà dell'artista il concerto soldout di Guè che avrebbe dovuto tenersi il 20 dicembre 2021 al Fabrique di Milano viene rimandato al 24 febbraio 2022 nella stessa loc ...