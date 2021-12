Riforme, vaccini, ripresa economica. L'Italia è il paese dell'anno secondo l'Economist (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Economist ha assegnato il premio per il paese dell'anno all'Italia. Il celebre settimanale britannico ha scelto di nominare il nostro paese per la sua politica, soprattutto perché con "Mario Draghi ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale". L'Economist, si legge nell'articolo, "ha spesso criticato l'Italia" eppure "quest'anno l'Italia è cambiata". Per una volta, "un'ampia maggioranza dei suoi politici ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma che dovrebbe significare che l'Italia ottiene i fondi a cui ha diritto nell'ambito del piano di ripresa post pandemia dell'Ue", scrive ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'ha assegnato il premio per ilall'. Il celebre settimanale britannico ha scelto di nominare il nostroper la sua politica, soprattutto perché con "Mario Draghi ha acquisito un premier competente e rispettato a livello internazionale". L', si legge nell'articolo, "ha spesso criticato l'" eppure "quest'l'è cambiata". Per una volta, "un'ampia maggioranza dei suoi politici ha seppellito le proprie divergenze per sostenere un programma di profonda riforma che dovrebbe significare che l'ottiene i fondi a cui ha diritto nell'ambito del piano dipost pandemia'Ue", scrive ...

Advertising

Tiador61 : RT @Pres_Casellati: Alla Cerimonia dello #Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Tra i tanti temi affro… - francescocolucc : RT @Pres_Casellati: Alla Cerimonia dello #Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Tra i tanti temi affro… - AlertVirus : RT @Pres_Casellati: Alla Cerimonia dello #Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Tra i tanti temi affro… - aibexint : RT @Pres_Casellati: Alla Cerimonia dello #Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Tra i tanti temi affro… - SenatoStampa : RT @Pres_Casellati: Alla Cerimonia dello #Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. Tra i tanti temi affro… -