Riforma Fisco favorisce la famiglia tipo: ecco come si calcola il beneficio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una famiglia monoreddito di quattro persone con due figli a carico e reddito lordo di 40 mila euro: è l’identikit del maggior beneficiario del taglio Irpef inserito nella Legge di bilancio 2022, che quindi favorisce i redditi medi e la famiglia tipo italiana. E’ quanto emerge da un articolo del Corriere della Sera che fa riferimento alle tabelle stilate dai tecnici del Ministero dell’Economia, tenendo in considerazione il beneficio combinato del taglio Irpef e dell’assegno unico. Per la famiglia tipo un beneficio di 1.772 euro Nel 2022, la classe di reddito che guadagnerà la cifra netta più elevata è quella dei 40 mila euro, che recupererà 945 euro in busta, cui si aggiungono 827 euro per un figlio a carico, portando il totale a 1,772 euro. Nel caso di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unamonoreddito di quattro persone con due figli a carico e reddito lordo di 40 mila euro: è l’identikit del maggior beneficiario del taglio Irpef inserito nella Legge di bilancio 2022, che quindii redditi medi e laitaliana. E’ quanto emerge da un articolo del Corriere della Sera che fa riferimento alle tabelle stilate dai tecnici del Ministero dell’Economia, tenendo in considerazione ilcombinato del taglio Irpef e dell’assegno unico. Per laundi 1.772 euro Nel 2022, la classe di reddito che guadagnerà la cifra netta più elevata è quella dei 40 mila euro, che recupererà 945 euro in busta, cui si aggiungono 827 euro per un figlio a carico, portando il totale a 1,772 euro. Nel caso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Landini: Draghi ha tentato mediazione, bloccato dai partiti. Sulla riforma fisco il premier 'è stato messo in minor… - ItaliaViva : Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale per protestare soprattutto contro il primo modulo della riforma f… - CGILModena : RT @cgilnazionale: 'Oggi non è la fine di un ciclo di manifestazioni: è l'inizio. Non rinunciamo a una vera riforma delle pensioni, del fis… - GianlucaM69 : RT @cgilnazionale: 'Oggi non è la fine di un ciclo di manifestazioni: è l'inizio. Non rinunciamo a una vera riforma delle pensioni, del fis… - Sinistrait_ : RT @cgilnazionale: 'Oggi non è la fine di un ciclo di manifestazioni: è l'inizio. Non rinunciamo a una vera riforma delle pensioni, del fis… -