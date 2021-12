Restomod - Everrati Porsche 911 | la 964 che non fa rumore

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra le 911 raffreddate ad aria, quelle dure e pure, la 964 rimane una delle più ricercate dagli appassionati della cavallina di Stoccarda: linee pulite, prestazioni e dinamica di guida sono solo alcune delle peculiarità che hanno reso già immortale questalanciata nel 1989. Durante le meticolose cure dei tecnici, sulla 964 di partenza viene montata una batteria da 53 kWh che fornisce energia a un propulsore elettrico. Nella versione Pure avrete a disposizione 440 cavalli e 460 Nm di coppia, mentre sulla Signature che potete anche richiedere in versione wide body ovvero Turbo Look e/o in livrea Gulf la potenza sale a 500 cavalli con 500 Nm di coppia massima, naturalmente erogati all'istante. L'autonomia, se non esagerate con l'acceleratore, vi permetterà di coprire con la Signature circa 200 chilometri. Questione ricarica. A bordo non ...