Reporters sans frontières: 488 giornalisti detenuti nel mondo, mai così tanti. Dati peggiori da Bielorussia, Myanmar e Cina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel 2021 è stato raggiunto il numero record di 488 giornalisti detenuti nel mondo. A rivelarlo è l’annuale report di Reporter senza frontiere. Il rapporto annuale sugli abusi commessi contro i giornalisti conta 65 ostaggi, mentre il numero di giornalisti uccisi, 46, è ai minimi da 20 anni. “Mai dalla creazione del rapporto di Rsf nel 1995 – si legge in un comunicato – il numero di giornalisti detenuti è stato così elevato” con le situazioni più gravi in Bielorussia, Myanmar e Cina. I Dati, che sono aggiornati allo scorso primo dicembre, registrano un aumento del 20% degli arresti di giornalisti rispetto allo scorso anno, si legge ancora nel rapporto annuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel 2021 è stato raggiunto il numero record di 488nel. A rivelarlo è l’annuale report di Reporter senza frontiere. Il rapporto annuale sugli abusi commessi contro iconta 65 ostaggi, mentre il numero diuccisi, 46, è ai minimi da 20 anni. “Mai dalla creazione del rapporto di Rsf nel 1995 – si legge in un comunicato – il numero diè statoelevato” con le situazioni più gravi in. I, che sono aggiornati allo scorso primo dicembre, registrano un aumento del 20% degli arresti dirispetto allo scorso anno, si legge ancora nel rapporto annuale ...

Advertising

fattoquotidiano : IL BAVAGLIO | I tweet di Reporters Sans Frontières contro la neo direttrice del Tg1 [di Ilaria Proietti] - BennyNews : #2021: 488 #giornalisti finiti in carcere mentre facevano il loro lavoro. Tutto nel rapporto di Reporters sans fron… - ultimenews24 : Nel 2021 sono stati imprigionati in tutto il mondo 488 giornalisti mentre svolgevano il loro lavoro. E' quanto denu… - Primaonline : Nel 2021 sono stati imprigionati in tutto il mondo 488 giornalisti mentre svolgevano il loro lavoro. E’ quanto denu… - fisco24_info : Record di giornalisti detenuti nel 2021, sono 488: mai così tanti: E' quanto denuncia Reporters sans frontières… -