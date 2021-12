Reporter Senza Frontiere | “Nel 2021 record di giornalisti detenuti al mondo”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva il bilancio di Rsf che quest’anno segnala ildial. Se ne contano 488 nel, un numeroprecedenti. Sono 488 ialnelL’associazione no-profit è nata nel 1985, e il suo scopo è promuovere la libertà di stampa, pubblicando continue ricerche su ciò che avviene nel campo dell’informazione nei diversi paesi.Verifica le censure attuate dai governi, le leggi presenti per favorire la libertà d’informazione, monitora gli attacchi ricevuti a livello mondiale e l’assistenza morale e legale aiperseguitati. L’organizzazione non governativa (ong) di...

Il bilancio: "Mai dalla creazione del rapporto di Rsf nel 1995 il numero di giornalisti detenuti è stato così elevato" ...Sono 488 i giornalisti detenuti in tutto il mondo a causa del loro lavoro. Questo è il nuovo triste record registrato nel 2021 da Reporter Senza Frontiere nel bilancio annuale. M ...