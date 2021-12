Renato Brunetta | raggiunto l' accordo sul decreto ministeriale per le assunzioni | La sfida del Pnrr si vince insieme

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021)esulta: l'per lenelle Proe nelle Città metropolitane è statodurante la Conferenza Stato-Regioni. "Oggi è un bel giorno per le istituzioni democratiche. Il Governo ha mantenuto gli impegni con gli enti locali e il Parlamento ha saputo raccogliere con altrettanta responsabilità il grido di dolore dei sindaci, approvando in commissione Bilancio alla Camera gli emendamenti alche consentono, in deroga agli attuali limiti finanziari, di realizzarea tempo determinato nelle amministrazioni territoriali per circa 15.000 posti l'anno. Un intervento che non esclude gli enti in dissesto e pre-dissesto. Per i ...