Renato Brunetta diventa cintura nera di judo: 'Una passione che ho sin da bambino' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una passione coltivata sin dall'infanzia e culminata a 71 anni. è diventato cintura nera 1° Dan di . L'investitura ufficiale, per il ministro per la Pubblica amministrazione, è avvenuta da parte ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unacoltivata sin dall'infanzia e culminata a 71 anni. èto1° Dan di . L'investitura ufficiale, per il ministro per la Pubblica amministrazione, è avvenuta da parte ...

