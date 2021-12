Remuzzi | ' Con Omicron il super green passa solo ai vaccinati con la terza dose'

Advertising

Vittorio1Elle : RT @Smartitina: Remuzzi propone di dare il super GP solo a chi fa il booster. Fra poco potremmo avere trivaccinati che possono andare ovunq… - dolores20943592 : RT @Smartitina: Remuzzi propone di dare il super GP solo a chi fa il booster. Fra poco potremmo avere trivaccinati che possono andare ovunq… - MACHOKUN96 : RT @Smartitina: Remuzzi propone di dare il super GP solo a chi fa il booster. Fra poco potremmo avere trivaccinati che possono andare ovunq… - FabriceFabriz : RT @Smartitina: Remuzzi propone di dare il super GP solo a chi fa il booster. Fra poco potremmo avere trivaccinati che possono andare ovunq… - mat_pmp : RT @Smartitina: Remuzzi propone di dare il super GP solo a chi fa il booster. Fra poco potremmo avere trivaccinati che possono andare ovunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi Con

Variante Omicron e Super green pass solo a vaccinatibooster? A rifletterci su è Giuseppe, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, chel'Adnkronos Salute analizza un ipotetico scenarioOmicron dominante. ...Variante Omicron e Super green pass solo a vaccinatibooster? A rifletterci su è Giuseppe, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, chel'Adnkronos Salute analizza un ipotetico scenarioOmicron dominante. ...Mentre non mi stupisce che non si sia varato un obbligo generalizzato di mascherina all'aperto: non serve se non ci sono assembramenti. La cosa più importante è il distanziamento e l'areazione dei loc ...Mentre non mi stupisce che non si sia varato un obbligo generalizzato di mascherina all'aperto: non serve se non ci sono assembramenti. La cosa più importante è il distanziamento e l'areazione dei loc ...