Regina Elisabetta: Natale rovinato (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Regina Elisabetta sta attraversando un periodo per nulla facile, dopo i suoi problemi di salute, anche il suo Natale sembra essere a rischio. La sovrana infatti dovrà rivedere i suoi piani per le festività natalizie date le misure anti-Covid sempre più stringenti. Nel Regno Unito purtroppo, giorno dopo giorno aumentano sempre di più i casi Omicron; questo ha portato il paese a decidere d'inserire delle norme sempre più stringenti

