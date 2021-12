Regina Elisabetta cancella il tradizionale pranzo di Natale: il motivo preoccupa (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Regina Elisabetta ha dovuto cancellare il tradizionale pranzo reale per le feste natalizie al castello di Windsor. Il retroscena sul dietrofront di Buckingham Palace. La prossima settimana si sarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laha dovutore ilreale per le feste natalizie al castello di Windsor. Il retroscena sul dietrofront di Buckingham Palace. La prossima settimana si sarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : La regina Elisabetta non si lascia frenare da Omicron e invita a pranzo 50 parenti - SkyTG24 : Gb, la regina cancella il pranzo di Natale a Windsor per timori variante Omicron - Adnkronos : Variante #Omicron in #Gb, la regina Elisabetta cancella il pranzo di Natale. - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Regina Elisabetta costretta a cancellare il pranzo di Natale con 50 invitati: “Troppi rischi con la variante Omicron” htt… - vermouthblanc : RT @APinketts: La Regina Elisabetta, pur avendomi invitato, non mi ha accettato a cena perché avevo la patta aperta. -