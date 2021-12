Regalo di Natale di Epic Games, 15 giochi gratuiti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dealabs ha pubblicato un rapporto in cui afferma che Epic Games distribuirà giochi gratuiti durante le promozioni natalizie. Per coloro che non lo sapessero, la pubblicazione ha fatto trapelare l’elenco dei giochi gratuiti PlayStation Plus per i quattro mesi precedenti di fila. Regali di Natale Secondo la fonte, Epic inizierà a offrire giochi gratuiti con Shenmue 3 il 16 dicembre 2021. Il 6 gennaio 2022, a conclusione dell’evento promozionale, verrà rilasciato lo stesso gioco. Prison Architect e Godfall: Challenger Edition è il gioco gratuito su Epic Games Store questa settimana. Epic Games Store ha regalato molti giochi ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dealabs ha pubblicato un rapporto in cui afferma chedistribuiràdurante le promozioni natalizie. Per coloro che non lo sapessero, la pubblicazione ha fatto trapelare l’elenco deiPlayStation Plus per i quattro mesi precedenti di fila. Regali diSecondo la fonte,inizierà a offrirecon Shenmue 3 il 16 dicembre 2021. Il 6 gennaio 2022, a conclusione dell’evento promozionale, verrà rilasciato lo stesso gioco. Prison Architect e Godfall: Challenger Edition è il gioco gratuito suStore questa settimana.Store ha regalato molti...

