Regali da Epic Games per Natale con 15 giochi gratis (Di giovedì 16 dicembre 2021) Regali da Epic Games a partire dalle ore 17 del 16 dicembre con un gioco misterioso e con un gioco gratis al giorno per tutte le festività per un totale di quindici giochi gratis. La notizia è trapelata senza conferme per cui le cose potrebbero essere diverse anche se lo scorso anno lo Store Epic ha regalato tantissimi giochi in questo periodo dell'anno. Senza dubbio ci saranno dei Regali per gli amanti dei giochi per PC, per altre due ore puoi ancora scaricare Godfall Challenger Edition e Prison Architect poi sarà il tempo del gioco misterioso.

