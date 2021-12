Record negativo delle nascite secondo gli ultimi dati Istat: i numeri della riduzione e le motivazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) secondo l’Istituto di Statistica la forte diminuzione delle nascite è da collegare all’arrivo degli effetti negativi innescati dalla pandemia. Solo nel mese di gennaio 2021 si è registrato il maggior calo di sempre con quasi 5mila nati in meno. I dati rilevati per l’ultimo anno mostrano una situazione preoccupante dal punto di vista demografico. Record negativo della nascite in Italia per il 2021: i numeri Nei primi nove mesi del 2021, secondo i dati Istat, abbiamo avuto un calo di nuovi nati quasi doppio rispetto a quanto visto tra gennaio e settembre dell’anno precedente. Le nascite in Italia sono infatti 12.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)l’Istituto di Statistica la forte diminuzioneè da collegare all’arrivo degli effetti negativi innescati dalla pandemia. Solo nel mese di gennaio 2021 si è registrato il maggior calo di sempre con quasi 5mila nati in meno. Irilevati per l’ultimo anno mostrano una situazione preoccupante dal punto di vista demografico.in Italia per il 2021: iNei primi nove mesi del 2021,, abbiamo avuto un calo di nuovi nati quasi doppio rispetto a quanto visto tra gennaio e settembre dell’anno precedente. Lein Italia sono infatti 12.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. ...

