Record di giornalisti detenuti nel 2021 | sono 488 | mai così tanti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nelstati imprigionati in tutto il mondo 488mentre svolgevano il loro lavoro. E’ quanto denuncia Reporters sans frontières (Rsf), sottolineando che è il numero più alto mai registrato, con le situazioni più gravi in Bielorussia, Myanmar e Cina. I dati, cheaggiornati allo scorso primo dicembre, registrano un aumento del 20% degli arresti dirispetto allo scorso anno, si legge ancora nel rapporto annuale dell’organizzazione che sarà presentato oggi. “Questo aumento significativo del numero delle detenzioni arbitrarie è provocato in particolare da 3 Paesi i cui governiindifferenti al desiderio di democrazia dei loro cittadini”, prosegue il rapporto. In Myanmar, dove lo scorso febbraio i militari hanno ripreso il potere con un colpo di ...