Rai Cinema lancia la “Diabolik VR Experience” realizzata sul set del film dei Manetti Bros, da oggi al cinema (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un’inedita esperienza in realtà virtuale realizzata sul set dell’attesissimo film dei Manetti Bros. in sala da oggi 16 dicembre oggi, giovedì 16 dicembre, in occasione dell’uscita in sala con 01 Distribution dell’attesissimo film dei Manetti Bros. “Diabolik”, che vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leone nelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko, Rai cinema presenta “Diabolik VR Experience”, un’inedita esperienza in realtà virtuale realizzata sul set del film dei Manetti Bros. da Omar Rashid Gold Productions ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un’inedita esperienza in realtà virtualesul set dell’attesissimodei. in sala da16 dicembre, giovedì 16 dicembre, in occasione dell’uscita in sala con 01 Distribution dell’attesissimodei. “”, che vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leone nelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko, Raipresenta “VR”, un’inedita esperienza in realtà virtualesul set deldei. da Omar Rashid Gold Productions ...

