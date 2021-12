Raffaella Mennoia rivela cosa pensa di Andrea Nicole e Ciprian (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il pensiero di Raffaella Mennoia Nella giornata di ieri i telespettatori hanno potuto assistere al momento in cui Andrea Nicole e Ciprian hanno rivelato di aver passato la notte insieme senza informare la produzione di Uomini e Donne. Questo ha fatto sconvolto tutti. Dal pubblico a casa al corteggiatore Alessandro, passando anche per gli opinionista L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il pensiero diNella giornata di ieri i telespettatori hanno potuto assistere al momento in cuihannoto di aver passato la notte insieme senza informare la produzione di Uomini e Donne. Questo ha fatto sconvolto tutti. Dal pubblico a casa al corteggiatore Alessandro, passando anche per gli opinionista L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Raffaella Mennoia rivela come ha reagito all’inganno di Andrea Nicole e Ciprian - IsaeChia : #UominieDonne, Raffaella Mennoia rivela se si è arrabbiata per la “scelta” di Andrea Nicole - infoitcultura : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia stoccata a Andrea Nicole e Ciprian/ 'Non si può procedere in anarchia' - quinsss100 : Per non dimenticare: Il tronista Jack si innamora dell’autrice Raffaella Mennoia… -