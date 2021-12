Raffaella Mennoia commenta il “tradimento” di Andrea Nicole a Uomini e Donne (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vi avevamo detto che Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono fatti portavoce di un qualcosa che non esisteva ieri, nella puntata di Uomini e Donne del 15 dicembre 2021, quando hanno attaccato in modo parecchio pesante Andrea Nicole. Dalle parole di Raffaella Mennoia, intervistata dal Alberto Dandolo per Oggi, si capisce bene che la sacra redazione, ha voltato pagina, e che tutte le persone che lavorano al programma hanno continuato a dormire e a mangiare, dopo quello che è successo, senza grossi problemi. Peccato però che nessuno di loro abbia pensato di entrare in studio nel momento in cui Andrea Nicole era vittima del “fuoco nemico” per invitare tutti a ridimensionare le cose, ricordando soprattutto che si trattava pur sempre di un programma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vi avevamo detto che Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono fatti portavoce di un qualcosa che non esisteva ieri, nella puntata didel 15 dicembre 2021, quando hanno attaccato in modo parecchio pesante. Dalle parole di, intervistata dal Alberto Dandolo per Oggi, si capisce bene che la sacra redazione, ha voltato pagina, e che tutte le persone che lavorano al programma hanno continuato a dormire e a mangiare, dopo quello che è successo, senza grossi problemi. Peccato però che nessuno di loro abbia pensato di entrare in studio nel momento in cuiera vittima del “fuoco nemico” per invitare tutti a ridimensionare le cose, ricordando soprattutto che si trattava pur sempre di un programma ...

