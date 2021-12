Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Tajani, 'per elezione capo Stato serve ampia convergenza'... - SecolodItalia1 : Berlusconi, Tajani a Letta: no a veti. E lo sbugiarda sui politici al Colle: Saragat era leader di partito… - Gianell33280442 : @Quirinale @Pontifex_it @RaiNews Paolo capelli @ValeDelloRusso @RobVicaretti Portateli a casa vostra @berlusconi… - Gianell33280442 : @Quirinale @Pontifex_it @RaiNews Paolo capelli @ValeDelloRusso Avete spaccato i coglioni con @massimogara… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Tajani ribatte a #Letta: falso che nessun leader di partito sia mai arrivato al #Quirinale, dimentica #Saragat (fondato… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Tajani

Lo ha detto Antonio(Fi) durante l'assemblea di Coldiretti."Salvini e Meloni hanno sempre dimostrato di essere leali e coesi. Il centrodestra sarà coeso nella presentazione di una candidatura ...'Berlusconi non è candidato, non c'è nessuna sua candidatura, presentata da lui, e se non si candida è una sua scelta, non ci devono essere veti' . Così Antonio, arrivando a Coldiretti: 'Noi lo sollecitiamo a farlo e lui ci risponde con un sorriso'. Nella storia della Repubblica va ricordato che Saragat fu presidente ed era leader di partito, non è ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Considero l'economia reale l'unico strumento per garantire la crescita in Europa e nel nostro Paese. Noi abbiamo il ...Roma, 16 dic. "Berlusconi non è candidato, non c'è nessuna sua candidatura, presentata da lui, e se non si candida è una sua scelta, non ci devono essere veti" ...