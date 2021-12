Quirinale: Tajani, 'io un presidente patriota lo conosco, si chiama Silvio Berlusconi' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Siamo tutti patrioti, io un presidente patriota lo conosco, si chiama Silvio Berlusconi. Direi che per l'Italia ha fatto tanto. Io glielo chiedo di candidarsi ma lui non ha ancora sciolto la riserva, sarebbe un eccellente presidente della Repubblica con Draghi presidente del Consiglio". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio, su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Siamo tutti patrioti, io unlo, si. Direi che per l'Italia ha fatto tanto. Io glielo chiedo di candidarsi ma lui non ha ancora sciolto la riserva, sarebbe un eccellentedella Repubblica con Draghidel Consiglio". Lo ha detto Antonioa Diritto e rovescio, su Retequattro.

