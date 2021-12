Quirinale: Tajani, 'Berlusconi non candidato, ma veti non esistono' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Berlusconi non è candidato, non c'è nessuna sua candidatura, presentata da lui, e se non si candida è una sua scelta, non ci devono essere veti" . Così Antonio Tajani, arrivando a Coldiretti: "Noi lo sollecitiamo a farlo e lui ci risponde con un sorriso". Nella storia della Repubblica va ricordato che Saragat fu presidente ed era leader di partito, non è vero che quindi un leader di partito non possa essere candidato", aggiunge l'azzurro. Poi rispondendo a chi gli chiede dell'assenza del Cavaliere alla presentazione del libro di Vespa a Roma spiega: "Non è venuto perché penso avesse qualche linea di febbre". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "non è, non c'è nessuna sua candidatura, presentata da lui, e se non si candida è una sua scelta, non ci devono essere" . Così Antonio, arrivando a Coldiretti: "Noi lo sollecitiamo a farlo e lui ci risponde con un sorriso". Nella storia della Repubblica va ricordato che Saragat fu presidente ed era leader di partito, non è vero che quindi un leader di partito non possa essere", aggiunge l'azzurro. Poi rispondendo a chi gli chiede dell'assenza del Cavaliere alla presentazione del libro di Vespa a Roma spiega: "Non è venuto perché penso avesse qualche linea di febbre".

