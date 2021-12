Quirinale: Meloni, tavolo Salvini buona idea se riesce (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tavolo proposto da Salvini? "E' una buona idea, se riesce a concretizzarsi". Così Giorgia Meloni, arrivando a Coldiretti, sul tema del Quirinale. Poi su Berlusconi dice: "La carta Berlusconi resta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilproposto da? "E' una, sea concretizzarsi". Così Giorgia, arrivando a Coldiretti, sul tema del. Poi su Berlusconi dice: "La carta Berlusconi resta ...

Advertising

ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - NicolaPorro : #Quirinale ci risiamo: a sinistra rinfacciano alla destra di essere “impresentabile”... ?? - gchitarroni : RT @Dio: Chiedo a Giorgia Meloni di non insistere: certo che vorremmo tutti Berlusconi al Quirinale, ma i suoi avvocati temono per la sua s… - pietro734 : RT @Dio: Chiedo a Giorgia Meloni di non insistere: certo che vorremmo tutti Berlusconi al Quirinale, ma i suoi avvocati temono per la sua s… -