Quirinale: Meloni, 'presidente patriota non deve esistere solo a destra' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io ho indicato la ricerca di un territorio comune, io penso a un presidente della Repubblica che difenda l'interesse italiano, il nostro interesse spesso è secondario, la nostra sovranità è sotto attacco". Così Giorgia Meloni, a margine dell'evento di Confagricoltura, torna sul 'presidente- patriota' evocato ad Atreju. "Non ho detto una cosa particolarmente rivoluzionaria", aggiunge: "Quello che ho detto non vuol dire che un patriota esista solo nel campo della destra, magari anche da altre parti, facciano i nomi, non dei passati" come Pertini "ma dei presenti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io ho indicato la ricerca di un territorio comune, io penso a undella Repubblica che difenda l'interesse italiano, il nostro interesse spesso è secondario, la nostra sovranità è sotto attacco". Così Giorgia, a margine dell'evento di Confagricoltura, torna sul '' evocato ad Atreju. "Non ho detto una cosa particolarmente rivoluzionaria", aggiunge: "Quello che ho detto non vuol dire che unesistanel campo della, magari anche da altre parti, facciano i nomi, non dei passati" come Pertini "ma dei presenti".

