Quirinale | Di Maio | ' Berlusconi? Centrodestra si chiarisca idee'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Berlusconi candidato al Quirinale? L'iniziativa sul Presidente della Repubblica dovrebbe partire dal Centrodestra ma non è chiaro cosa vogliono fare. Oggi Tajani ha detto Berlusconi non è un candidato, cioè lo sta proteggendo in vista della corsa. Sarà un problema del Centrodestra, io non escludo che il rischio è che venga affossato direttamente nel Centrodestra". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'.

