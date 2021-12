Quirinale | Bertinotti | ' Berlusconi? siamo a nanismo della politica'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "E' una discussione che ci rinvia all'Ancien Régime,al. Più di così? Se nonin grado di indicare una candidatura che guardi al futuro, ma dobbiamo pescare nel passato, peraltro in un passato controverso, vuol dire che laè arrivata al suo fallimento”. Così Faustoa Metropolis su Repubblica.it. "Nell'interesse generale del sistema, il mantenimento di Draghi alla presidenza del Consiglio, per il sistema, è un elemento di garanzia difficilmente sostituibile. Un garante nei confronti dell'Europa e un supplentecrisi. Si è arrivati al Governo Draghi per una crisi evidente...

Advertising

PoliticaNewsNow : Quirinale, Bertinotti: 'Mi auguro che Mattarella ci ripensi...' - La7tv : #lariachetira Fausto #Bertinotti: 'L'atteggiamento così determinato di #Mattarella a rifiutare un reincarico mi par… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Bertinotti

Il Sannio Quotidiano

Lo ha detto Fausto, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione Comunista, a L'Aria che Tira su La7.E che il centrosinistra sia qui presente non è una novità, ci sono stati anche Fausto, ... Dell'ipotesi Berlusconi alLetta dice che non gode di una grande maggioranza, dimenticando ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “E’ una discussione che ci rinvia all’Ancien Régime, siamo al nanismo della politica. Più di così? Se non siamo in grado di indicare una candidatura che guardi al futuro, m ...Gli ottoni, i marmi e i lampadari sono stati la cornice dei giochi di potere della storia italiana. Tra celebri «fantasmi» e nuovi inquilini, viaggio d’autore (semi) nostalgico nel luogo simbolo della ...