Qualiano | bonus spesa per Natale | ecco come richiederlo e i requisiti

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Comune di, in provincia di Napoli, si sta attrezzando per distribuire ulteriori buoniin vista del. Questi ultimi sono un sostegno per persone e nuclei familiari in condizioni di assoluto disagio, di povertà, dovuti anche alla pandemia che stiamo attraversando.Chi può presentare la domanda? Tutti coloro con i seguenti L'articolo