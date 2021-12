Quale futuro per Aguero? Due le strade possibili (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sergio Aguero lascia il calcio. Questo è l’argomento che sta tenendo banco nelle ultime ore. L’attaccante argentino costretto a reinventarsi. Da bomber d’aria di rigore ora dovrà cambiare vita. Ha avuto sede ieri la conferenza stampa d’addio, tra le lacrime del calciatore. Aguero-Lacrime-addio Molte sono le ipotesi sulla nuova vita del Kun. Per Marca sarebbero due le ipotesi più concrete: la prima rivelazione è che la Federcalcio argentina starebbe pensando di portarlo in Qatar come parte dello staff tecnico di Scaloni, la seconda è la carriera sul web. l’attaccante, durante la quarantena per il coronavirus ha aperto un proprio profilo sulla piattaforma twitch che ha registrato grandissimo successo. Il mondo dei videogiochi quindi potrebbe comunque occupare parte della nuova vita di Aguero. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sergiolascia il calcio. Questo è l’argomento che sta tenendo banco nelle ultime ore. L’attaccante argentino costretto a reinventarsi. Da bomber d’aria di rigore ora dovrà cambiare vita. Ha avuto sede ieri la conferenza stampa d’addio, tra le lacrime del calciatore.-Lacrime-addio Molte sono le ipotesi sulla nuova vita del Kun. Per Marca sarebbero due le ipotesi più concrete: la prima rivelazione è che la Federcalcio argentina starebbe pensando di portarlo in Qatar come parte dello staff tecnico di Scaloni, la seconda è la carriera sul web. l’attaccante, durante la quarantena per il coronavirus ha aperto un proprio profilo sulla piattaforma twitch che ha registrato grandissimo successo. Il mondo dei videogiochi quindi potrebbe comunque occupare parte della nuova vita di

