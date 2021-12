Pubblicità | Adci art directors club italiano chiude il 2021 ancora in crescita

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - “Questoper ilè un altro anno che si conclude in maniera straordinaria – così esordisce Vicky Gitto presidente dell'Art, l'associazione dei pubblicitari italiani, che, agli ultimi mesi di mandato, traccia un bilancio di un triennio che ha descritto unaa tutto tondo. “Partiamo subito dai giovani – racconta Vicky Gitto – che sono uno degli ambiti che con il Consiglio abbiamo valutato essere non solo strategici ma, e non esagero, ‘vitale' per il, il suo futuro e tutta l'industry della comunicazione e sul quale abbiamo perciò investito sia a livello nazionale che locale. Ebbene gli studenti ad oggi dal 2016 sono cresciuti del +1000% e gli under 30 del +240%. A loro abbiamo dedicato momenti ...