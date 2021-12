Provincia Caserta: ‘svelati’ i nomi dei vertici società rifiuti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDovevano restare top secret fino a dopo le elezioni Provinciali i nomi dei vertici della società della Provincia di Caserta Gisec, gestore di importanti impianti di rifiuti; così aveva detto ieri, dopo la nomina dei nuovi responsabili, il presidente della Provincia Giorgio Magliocca, il cui scopo era di non dare adito a speculazioni e a critiche di inopportunità a pochi giorni dal voto per le Provinciali (sabato 18 dicembre). Ma nella tarda serata di ieri una nota del consigliere regionale di Mondragone (Caserta), Giovanni Zannini, a capo dei Moderati che in Regione siedono in maggioranza, ha svelato il nuovo Cda della Gisec, illustrando anche l’appartenenza politica dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDovevano restare top secret fino a dopo le elezionili ideidelladelladiGisec, gestore di importanti impianti di; così aveva detto ieri, dopo lana dei nuovi responsabili, il presidente dellaGiorgio Magliocca, il cui scopo era di non dare adito a speculazioni e a critiche di inopportunità a pochi giorni dal voto per leli (sabato 18 dicembre). Ma nella tarda serata di ieri una nota del consigliere regionale di Mondragone (), Giovanni Zannini, a capo dei Moderati che in Regione siedono in maggioranza, ha svelato il nuovo Cda della Gisec, illustrando anche l’appartenenza politica dei ...

