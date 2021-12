Prorogato il Super Green Pass fino al 31 marzo 2022 in zona bianca (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Governo ha Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, anche in relazione al Super Green Pass in zona bianca, che ricordiamo essere entrato in vigore dal 6 dicembre scorso. Questa certificazione verde rafforzata, a differenza di quella base, è rilasciata solo ai guariti ed ai vaccinati (dunque non ai soggetti che ottengono esito negativo sottoponendosi ai tamponi antigenici e molecolari). Il Super Green Pass è utile per svolgere una serie di attività, tra cui accedere a ristoranti, bar, cinema, teatri, concerti, stadi e palazzetti, discoteche, sale da ballo e festeggiamenti non relativi a cerimonie civili e religiose, con riferimento ai luoghi chiusi (tutte attività ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Governo halo stato di emergenzaal 31, anche in relazione alin, che ricordiamo essere entrato in vigore dal 6 dicembre scorso. Questa certificazione verde rafforzata, a differenza di quella base, è rilasciata solo ai guariti ed ai vaccinati (dunque non ai soggetti che ottengono esito negativo sottoponendosi ai tamponi antigenici e molecolari). Ilè utile per svolgere una serie di attività, tra cui accedere a ristoranti, bar, cinema, teatri, concerti, stadi e palazzetti, discoteche, sale da ballo e festeggiamenti non relativi a cerimonie civili e religiose, con riferimento ai luoghi chiusi (tutte attività ...

