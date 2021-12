Prof ucciso a Tarquinia | la moglie all' omicida | ' Come ha osato uccidere un uomo senza colpe?'

Advertising

peppesava : RT @Ragusanews: AstraZeneca ha ucciso (anche) Augusta Turiaco, la prof di musica siciliana - Ragusanews : AstraZeneca ha ucciso (anche) Augusta Turiaco, la prof di musica siciliana - nabu65 : RT @GustavoMichele6: Vale davvero la pena leggere la lettera del prof. Pietro Carmina, purtroppo rimasto ucciso nella tragedia di Ravanusa.… - Mensajero2011 : RT @GustavoMichele6: Vale davvero la pena leggere la lettera del prof. Pietro Carmina, purtroppo rimasto ucciso nella tragedia di Ravanusa.… - Gazzettino : Dario Angeletti ucciso a Tarquina, parla la compagna del prof: «Gelosia? Quello è un pazzo» -

Ultime Notizie dalla rete : Prof ucciso

Nonostante Angeletti non avesse alcuna relazione extraconiugale pare che l'assassino fosse convinto di un rapporto molto intimo tra il professore e la sua ex e che lo abbiaper gelosia.Hauna donna con quattro colpi di pistola. Resta in cella Pellegrino Reibaldi, l'ex docente in pensione che ieri pomeriggio ha sparato quattro colpi di pistola contro Maria Baran. La vittima, una ...Dopo la morte di Dario Angeletti, il professore di Ecologia dell'Università della Tuscia assassinato con un colpo di pistola lo scorso 7 dicembre a Tarquinia, parla per ...Sul posto sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile della stazione locale, che hanno sottoposto a fermo l’81enne, il quale non ha opposto resistenza ...