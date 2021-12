Probabili formazioni Torino-Verona: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Hellas Verona, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in palio. Gara da ex per Juric, potrete seguirla su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornanenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Arbitra Fabbri. Torino – Pjaca e Praet alle spalle di Sanabria. Brekalo come arma dalla panchian a gara in corso. Singo e Vojvoda pronti ad agire sulle corsie laterali. Verona – Tudor dopo il turn over di Coppa Italia non tocca i titolarissimi. Simeone in attacco, con Barak e Caprari a supporto. Lazovic e Faraoni sulle fasce del suo 3-4-2-1. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledi-Hellas, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in palio. Gara da ex per Juric, potrete seguirla su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornanenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Arbitra Fabbri.– Pjaca e Praet alle spalle di Sanabria. Brekalo come arma dalla panchian a gara in corso. Singo e Vojvoda pronti ad agire sulle corsie laterali.– Tudor dopo il turn over di Coppa Italia non tocca i titolarissimi. Simeone in attacco, con Barak e Caprari a supporto. Lazovic e Faraoni sulle fasce del suo 3-4-2-1. Le ...

