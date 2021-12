Probabili formazioni Spezia-Empoli: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Empoli, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15:00 di domenica 19 dicembre nella cornice del Picco. Scontro salvezza, anche se gli uomini di Andreazzoli sono più vicini al quarto posto che al terzultimo. Ma il tecnico toscano chiede umiltà e non vuole cali di concentrazione. Spezia – Manaj e Verde pronti ad agire in attacco nel 3-5-2 di Motta. Gyasi e Bastoni restano i favoriti sulle due corsie laterali. Empoli – Bajrami si è guadagnato il posto con la prova di Coppa Italia. Davanti a lui Pinamonti e Cutrone. Out Haas, infortunato in coppa contro il Verona. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di domenica 19 dicembre nella cornice del Picco. Scontro salvezza, anche se gli uomini di Andreazzoli sono più vicini al quarto posto che al terzultimo. Ma il tecnico toscano chiede umiltà e non vuole cali di concentrazione.– Manaj e Verde pronti ad agire in attacco nel 3-5-2 di Motta. Gyasi e Bastoni restano i favoriti sulle due corsie laterali.– Bajrami si è guadagnato il posto con la prova di Coppa Italia. Davanti a lui Pinamonti e Cutrone. Out Haas, infortunato in coppa contro il Verona. Le...

Advertising

11contro11 : #SerieA, probabili formazioni e dove vedere la giornata 18 #Fantacalcio #11contro11 - infoitsport : Milan-Napoli, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli - TuttoFanta : ??#INTER: da ieri #Darmian si è allenato con il gruppo, ma Inzaghi ha preferito non correre rischi e non convocarlo… - infoitsport : Bologna-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - infoitsport : Atalanta-Roma, le probabili formazioni di Gasperini e Mourinho -