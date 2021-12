Primi vaccini ai bambini 5-11 anni al Burlo (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Una giornata importante che segna l’avvio delle inoculazioni ai bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, che ci auguriamo possa rappresentare il primo passo verso la vaccinazione anticovid per un numero sempre maggiore di persone in età pediatrica”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi oggi a Trieste in visita al Burlo Garofolo in occasione dell’avvio della campagna vaccinale per gli under 11 ricoverati nella struttura pediatrica del capoluogo. “Dai numeri registrati nelle prime giornate in cui le agende sono state aperte per questa fascia di età – ha detto Riccardi – stiamo monitorando le prenotazioni. Speriamo in una buona adesione osservando come i genitori abbiano compreso l’importanza di vaccinare i bambini non solo per tutelare i più piccoli ma ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Una giornata importante che segna l’avvio delle inoculazioni ainella fascia di età tra i 5 e gli 11, che ci auguriamo possa rappresentare il primo passo verso la vaccinazione anticovid per un numero sempre maggiore di persone in età pediatrica”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi oggi a Trieste in visita alGarofolo in occasione dell’avvio della campagna vaccinale per gli under 11 ricoverati nella struttura pediatrica del capoluogo. “Dai numeri registrati nelle prime giornate in cui le agende sono state aperte per questa fascia di età – ha detto Riccardi – stiamo monitorando le prenotazioni. Speriamo in una buona adesione osservando come i genitori abbiano compreso l’importanza di vaccinare inon solo per tutelare i più piccoli ma ...

