Prima ci copia e poi ci insulta? Denuncio Saviano | mister Gomorra in tribunale per la sua ultima vergogna

Advertising

CadenteStruzzo : @Assaltoniglio La brutta copia viene prima della bella. - shadownclouds : RT @thisisphilein: ripensando a simone che trova la foto del padre con jacopo che è la sua copia sputata e la prima cosa che gli viene in m… - UfficialeY : RT @poliziadistato: Auguri @UNICEF, da 75 anni in prima linea con progetti #solidarietà per bambini in difficoltà. Da oltre 20 anni sono in… - i99jimn : tw/ suicide mentre guardavo le note nel computer ho trovato la copia della prima suicide letter che ho scritto ver… - GiTufano69 : @AlexTheLondoner Sono d'accordo, voi giubbens parlare troppo e a sproposito, fate copia e incolla di cazzi di cui n… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima copia

Agenda Digitale

... utilizzata oggi per lavolta in una... Read More Primo Piano Stato emergenza Italia per ... Read More World Covid, tamponi per viaggiatori Ue: Grecia '' Italia 15 Dicembre 2021 L'Italia ...... utilizzata oggi per lavolta in una... Read More Primo Piano Stato emergenza Italia per ... Read More World Covid, tamponi per viaggiatori Ue: Grecia '' Italia 15 Dicembre 2021 L'Italia ...