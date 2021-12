Presidenziali in Francia, Sinistra fuori dai giochi e Destra frammentata. E Macron potrebbe approfittarne (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo il Quirinale in Italia, anche la Francia è chiamata a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e la corsa all’Eliseo pare tutt’altro che scontata anzi, la divisione della Destra e l’incapacità della Sinistra a pervenire una figura di spicco unitaria , rischiano di favorire la rielezione di Emanuel Macron. La Destra vincente ma divisa La Destra stando agli ultimi sondaggi rappresenterebbe la maggioranza dei francesi tuttavia la vittoria non sembra così semplice date le divisioni tra le varie anime. A settembre aveva annunciato la sua ricandidatura Marie Le Pen, storica leader del Rassemblement National, in precedenza Front National, già guidato dal padre Jean-Marie Le Pen, che ha però espresso il suo endorsement personale al saggista Eric Zemmour, che si è fatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo il Quirinale in Italia, anche laè chiamata a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e la corsa all’Eliseo pare tutt’altro che scontata anzi, la divisione dellae l’incapacità dellaa pervenire una figura di spicco unitaria , rischiano di favorire la rielezione di Emanuel. Lavincente ma divisa Lastando agli ultimi sondaggi rappresenterebbe la maggioranza dei francesi tuttavia la vittoria non sembra così semplice date le divisioni tra le varie anime. A settembre aveva annunciato la sua ricandidatura Marie Le Pen, storica leader del Rassemblement National, in precedenza Front National, già guidato dal padre Jean-Marie Le Pen, che ha però espresso il suo endorsement personale al saggista Eric Zemmour, che si è fatto ...

