Presidente Olympiacos: “Manolas non ha mai lasciato il club” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi si è conclusa la storia d’amore tra Kostas Manolas e il Napoli. L’ormai ex centrale azzurro è tornato in patria, all’Olympiacos, e sarà a disposizione da gennaio. Ai microfoni di Gazzetta.gr, Evangelicos Marinakis, Presidente del club greco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’acquisto di Manolas. Kostas Manolas Olympiacos Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Kostas non ha mai lasciato l’Olympiakos, è sempre stato vicino al club. È un giocatore con una grande anima, fin dalla giovane età. Ha un enorme forza, una straripante velocità ed una grande esperienza dalle squadre in cui ha giocato all’estero”. “Ha un’altra caratteristica che deve avere un giocatore che guida ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi si è conclusa la storia d’amore tra Kostase il Napoli. L’ormai ex centrale azzurro è tornato in patria, all’, e sarà a disposizione da gennaio. Ai microfoni di Gazzetta.gr, Evangelicos Marinakis,delgreco, ha rialcune dichiarazioni in merito all’acquisto di. KostasDi seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Kostas non ha mail’Olympiakos, è sempre stato vicino al. È un giocatore con una grande anima, fin dalla giovane età. Ha un enorme forza, una straripante velocità ed una grande esperienza dalle squadre in cui ha giocato all’estero”. “Ha un’altra caratteristica che deve avere un giocatore che guida ...

