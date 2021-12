Premier sempre più nel caos: rinviata anche Burnley-Watford (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a non dar tregua alla Premier League che, negli ultimi giorni, si vede costretta a fare i conti con un numero sempre maggiore di contagiati. Dopo il rinvio dei match del Tottenham e di Brentford-Manchester United di ieri sera, anche la sfida tra Burnley e Watford della diciassettesima giornata in programma questa sera è stata posticipata a data da destinarsi. La massima serie inglese, dunque, si trova nel caos più totale a causa della pandemia, che è tornata a colpire prepotentemente anche il mondo del calcio. COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE? IL REGOLAMENTO https://twitter.com/BurnleyOfficial/status/1471163171767562247?fbclid=IwAR3zZGOGTNexRx28lyGCIHraACQRnqh 1riCs8kh8uRdSUjDlBgksZLDd8c SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a non dar tregua allaLeague che, negli ultimi giorni, si vede costretta a fare i conti con un numeromaggiore di contagiati. Dopo il rinvio dei match del Tottenham e di Brentford-Mster United di ieri sera,la sfida tradella diciassettesima giornata in programma questa sera è stata posticipata a data da destinarsi. La massima serie inglese, dunque, si trova nelpiù totale a causa della pandemia, che è tornata a colpire prepotentementeil mondo del calcio. COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE? IL REGOLAMENTO https://twitter.com/Official/status/1471163171767562247?fbclid=IwAR3zZGOGTNexRx28lyGCIHraACQRnqh 1riCs8kh8uRdSUjDlBgksZLDd8c SportFace.

Advertising

CozzAndrea : @ViSal_Corecap @Napoli_Report @CorSport Seguo più là premier che la serie A in realtà, altro spettacolo. E Gray è l… - spasic73 : - Edorsi53 : RT @cotugno_ada: ??Thread - SERGIO AGÜERO, lo straniero che ha cambiato per sempre la Premier League. Ecco perché nessuno sarà mai come lui… - mattduckly : Io alle 2 di notte: dovrei dormire Sempre io: come ha fatto Van Persie nel 2011/12 a fare 39 presenze in Premier Le… - TorciaPolitica : Nuovi rumors, sempre da confermare, segnalano la mancanza di luce in alcuni quartieri di Tripoli. Alcune fonti sost… -