Premier League, Leicester-Tottenham rinviata per Covid-19 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Leicester-Tottenham è stata ufficialmente rinviata. Il match, valevole per la 17^ giornata di Premier League 2021/2022 e in programma al King Power Stadium nella serata di giovedì 16 dicembre, non si disputerà. Una notizia che non sorprende più di tanto, visto il momento particolarmente complicato che sta vivendo l’Inghilterra, per via di un’improvvisa risalita dei contagi da Covid-19. Non a caso, si tratta del terzo match di questo turno di campionato che è saltato: Brentford-Manchester United e Burnley-Watford gli altri due. Inoltre, è il terzo incontro consecutivo rinviato per gli spurs di Antonio Conte, che non scendono in campo dal 5 dicembre. A causa di un focolaio Covid, erano infatti state posticipate la sfida di Conference League contro il ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021)è stata ufficialmente. Il match, valevole per la 17^ giornata di2021/2022 e in programma al King Power Stadium nella serata di giovedì 16 dicembre, non si disputerà. Una notizia che non sorprende più di tanto, visto il momento particolarmente complicato che sta vivendo l’Inghilterra, per via di un’improvvisa risalita dei contagi da-19. Non a caso, si tratta del terzo match di questo turno di campionato che è saltato: Brentford-Manchester United e Burnley-Watford gli altri due. Inoltre, è il terzo incontro consecutivo rinviato per gli spurs di Antonio Conte, che non scendono in campo dal 5 dicembre. A causa di un focolaio, erano infatti state posticipate la sfida di Conferencecontro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Covid, Leicester - Tottenham rinviata: per Conte terza gara saltata La gara tra Leicester e Tottenham , valida per la diciassettesima giornata della Premier League e originariamente in programma per questa sera, è stata rinviata a causa dei numerosi casi Covid fatti registrare nei due club. La squadra guidata da Brandon Rodgers aveva chiesto alla ...

Premier League in bilico: rischio sospensione fino a metà gennaio La Premier League è in bilico: nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio del rinvio delle partite del prossimo week end e una sospensione dell'attività dell'intero movimento calcistico fino a metà ...

Stillicidio Covid, In Premier salta anche Leicester-Tottenham a poche ore dal match Leicester-Tottenham oggi non verrà giocata. La Premier League ha annunciato che il match è stato rinviato a causa del Covid e dell’elevato ...

