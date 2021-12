Premier League, il Liverpool infila la sesta: passo falso del Chelsea (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Liverpool di Klopp mantiene il passo del Manchester City di Guardiola. I Reds infilano la sesta vittoria consecutiva in campionato e battono per 3-1 il Newcastle nella sfida valida per la 17esima giornata della Premier League 2021/2022. Eppure ad Anfield sono gli ospiti ad andare a segno per primi con Shelvey, l’ex di turno. Ci pensano poi Jota e Salah a ribaltare la situazione già prima della fine del primo tempo. A pochi minuti dal termine segna anche Alexander-Arnold. Il Liverpool adesso è a meno uno proprio dai Citizens, primi in classifica con 41 punti. Non riesce a reggere il ritmo, invece, il Chelsea di Tuchel. I Blues non vanno oltre l’1-1 in casa contro l’Everton. I londinesi sembrano poter portare dalla loro parte il match con la rete di ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildi Klopp mantiene ildel Manchester City di Guardiola. I Redsno lavittoria consecutiva in campionato e battono per 3-1 il Newcastle nella sfida valida per la 17esima giornata della2021/2022. Eppure ad Anfield sono gli ospiti ad andare a segno per primi con Shelvey, l’ex di turno. Ci pensano poi Jota e Salah a ribaltare la situazione già prima della fine del primo tempo. A pochi minuti dal termine segna anche Alexander-Arnold. Iladesso è a meno uno proprio dai Citizens, primi in classifica con 41 punti. Non riesce a reggere il ritmo, invece, ildi Tuchel. I Blues non vanno oltre l’1-1 in casa contro l’Everton. I londinesi sembrano poter portare dalla loro parte il match con la rete di ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - faturrahmandoni : Gdbye premier league title - sportli26181512 : Premier, Chelsea fermato dall'Everton: finisce 1-1. Liverpool ok: Pareggio amaro per la squadra di Tuchel, che rima… -