Premier League funestata dal Covid | tecnico del Brentford | “Rinviamo il prossimo weekend di gare”

La Premier League, negli ultimi giorni, sta venendo funestata dal Covid. La diffusione della variante Omicron infatti, sta decimando alcune squadre. L'allenatore del Brentford, Thomas Frank, ha chiesto di posticipare l'intero prossimo turno di campionato: "I casi di Covid stanno salendo alle stelle in tutti i club di Premier League, creando evidenti problemi. Rimandare questo turno e anche il turno di Carabao Cup darebbe a tutti i club almeno una settimana o 4-5 giorni per ripulire tutto e poter tornare al campo di allenamento, interrompendo così la catena. È importante che il calcio vada avanti e fermandoci ora possiamo preservare almeno il Boxing Day, ne sono sicuro al 100%".

