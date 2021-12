Premier League flagellata dal Covid, Leicester-Tottenham rinviata. Campionato a rischio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Premier League flagellata dal Covid. La variante Omicron sta mettendo in ginocchio il calcio inglese. In questo turno infrasettimanale, martedì scorso non si è disputata Brentford-Manchester United (per il focolaio che ha colpito lo United), ieri sera non si è giocata Burnley-Watford e stasera è già saltata Leicester-Tottenham. La Premier League è in grande difficoltà. Il calcio inglese non riesca ad arginare questa nuova ondata del virus e adesso l’intero Campionato è rischio, potrebbe essere sospeso per qualche settimana. Un altro match di questa sera, Chelsea-Everton, potrebbe essere rinviato. Ci sono altri tre calciatori dei Blues risultati positivi. Kovacic è già in isolamento. Il Daily Mail scrive che i tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021)dal. La variante Omicron sta mettendo in ginocchio il calcio inglese. In questo turno infrasettimanale, martedì scorso non si è disputata Brentford-Manchester United (per il focolaio che ha colpito lo United), ieri sera non si è giocata Burnley-Watford e stasera è già saltata. Laè in grande difficoltà. Il calcio inglese non riesca ad arginare questa nuova ondata del virus e adesso l’intero, potrebbe essere sospeso per qualche settimana. Un altro match di questa sera, Chelsea-Everton, potrebbe essere rinviato. Ci sono altri tre calciatori dei Blues risultati positivi. Kovacic è già in isolamento. Il Daily Mail scrive che i tifosi ...

