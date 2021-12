Premier League, emergenza Covid: rischio sospensione fino a gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Premier League rischia la sospensione fino a gennaio per l’aumento di contagi da Covid-19. È di qualche ora fa la notizia ufficiale che, dopo Leicester City–Tottenham, vede rinviata anche Manchester United–Brighton. L’esplosione dei contagi nel Regno Unito sta portando a importanti focolai in diverse compagini, che quindi impediscono il regolare svolgimento del calendario. La giornata di oggi ha visto circa 78mila contagi, con una situazione che con la variante Omicron rischia di peggiorare e paralizzare il campionato. Il cluster all’interno del gruppo squadra Tottenham aveva già portato al rinvio del match di Conference League contro il Rennes; oggi, con 19 casi nello United, è stato deciso anche il rinvio della gara con il Brighton. Si valutano quindi altre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Larischia laper l’aumento di contagi da-19. È di qualche ora fa la notizia ufficiale che, dopo Leicester City–Tottenham, vede rinviata anche Manchester United–Brighton. L’esplosione dei contagi nel Regno Unito sta portando a importanti focolai in diverse compagini, che quindi impediscono il regolare svolgimento del calendario. La giornata di oggi ha visto circa 78mila contagi, con una situazione che con la variante Omicron rischia di peggiorare e paralizzare il campionato. Il cluster all’interno del gruppo squadra Tottenham aveva già portato al rinvio del match di Conferencecontro il Rennes; oggi, con 19 casi nello United, è stato deciso anche il rinvio della gara con il Brighton. Si valutano quindi altre ...

