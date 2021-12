Premier League, emergenza Covid: ipotesi stop fino a metà gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra i campionati maggiormente colpiti dal Covid-19, spicca sicuramente la Premier League. La situazione appare infatti fuori controllo ed a regnare è il caos. Il mondo del calcio invoca all’unisono il rinvio degli imminenti match per via delle numerose positività, tuttavia le richiesta sono state esaurite solamente in parte. Per quanto riguarda la 17^ giornata, tre gare sono state rinviate a causa del coronavirus. Si tratta di Brentford-Manchester United, Burnley-Watford e Leicester-Tottenham. La situazione nel Paese però è ben più grave. Nella giornata di mercoledì 15 dicembre sono stati registrati quasi 80mila contagi, complice la nuova variante Omicron. Come se non bastasse, il tasso di vaccinazione non è particolarmente alto. Basti pensare che, a fine ottobre, nel mondo del calcio meno del 70% delle persone aveva ricevuto entrambe ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra i campionati maggiormente colpiti dal-19, spicca sicuramente la. La situazione appare infatti fuori controllo ed a regnare è il caos. Il mondo del calcio invoca all’unisono il rinvio degli imminenti match per via delle numerose positività, tuttavia le richiesta sono state esaurite solamente in parte. Per quanto riguarda la 17^ giornata, tre gare sono state rinviate a causa del coronavirus. Si tratta di Brentford-Manchester United, Burnley-Watford e Leicester-Tottenham. La situazione nel Paese però è ben più grave. Nella giornata di mercoledì 15 dicembre sono stati registrati quasi 80mila contagi, complice la nuova variante Omicron. Come se non bastasse, il tasso di vaccinazione non è particolarmente alto. Basti pensare che, a fine ottobre, nel mondo del calcio meno del 70% delle persone aveva ricevuto entrambe ...

Advertising

FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - sportface2016 : Rinviata #LeicesterTottenham - Luxgraph : Covid, rinviata Leicester-Tottenham: terzo stop per Conte - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Anche Leicester-Tottenham è stata rinviata per Covid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Anche Leicester-Tottenham è stata rinviata per Covid -