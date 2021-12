Premier League, caos totale: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Premier League sta attraversando un periodo complicatissimo e la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. Conte (Getty Images)La diciassettesima giornata di Premier League ha visto il roboante successo del Manchester City che ha travolto il Leeds per sette a zero. I Citizens hanno allungato in classifica in attesa degli impegni di Liverpool e Chelsea, impegnati questa sera rispettivamente contro Everton e Newcastle. Per quanto riguarda la zona Champions abbiamo assistito al successo dell’Arsenal sul West Ham; tre punti che hanno permesso ai Gunners di agganciare il quarto posto. In Inghilterra, però, il calcio sta passando in secondo piano; la preoccupazione più grande, infatti, riguarda la situazione legata al Covid. Nell’ultimo turno di Premier sono state rinviate tre partite: ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lasta attraversando un periodo complicatissimo e la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. Conte (Getty Images)La diciassettesima giornata diha visto il roboante successo del Manchester City che ha travolto il Leeds per sette a zero. I Citizens hanno allungato in classifica in attesa degli impegni di Liverpool e Chelsea, impegnati questa sera rispettivamente contro Everton e Newcastle. Per quanto riguarda la zona Champions abbiamo assistito al successo dell’Arsenal sul West Ham; tre punti che hanno permesso ai Gunners di agganciare il quarto posto. In Inghilterra, però, il calcio sta passando in secondo piano; la preoccupazione più grande, infatti, riguarda la situazione legata al Covid. Nell’ultimo turno disono state rinviate tre partite: ...

