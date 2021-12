Premier League | annullate altre quattro partite nel prossimo weekend

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lacontinua a non avere tregua a causa della risalita dei contagi da Covid-19. Tra sabato e domenica prossima, infatti, non si giocheranno ben. Si tratta Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ed Everton-Leicester. Queste le dichiarazioni della Lega inglese: “Comprendiamo la delusione dei tifosi e ci scusiamo per gli inconvenienti causati”. Focolai Covid sono in atto al Brentford, al Watford, al Norwich e al Leicester, con le società costrette a chiudere i rispettivi centri sportivi e senza un numero di calciatori sufficiente per poter andare in campo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Commenta per primo Dopo le gare di martedì e di ieri, termina oggi con tre partite la 17esima giornata di, che si è svolta nel turno infrasettimanale. Rinviata per i numerosi casi di Covid in seno alla squadra di Conte la sfida tra Leicester e Tottenham , con il campionato inglese messo a ...E domenica sarebbe prevista la sfida interna contro il Cadice, ma in questo momento, così come sta succedendo in, potrebbe essere rinviata. La situazione, insomma, è davvero ...In Premier League non si disputeranno ben quattro partite nel prossimo weekend calcistico a causa della risalita dei contagi da Covid-19.Getty Images. ARSENAL–WEST HAM 2-0. L’Arsenal si prende la sfida con sapore di lotta per la zona Champions e sale in quarta posizione. Con questo successo, l’Arsenal supera proprio il West Ham in quar ...