Premier League | anche Leicester-Tottenham rinviata per covid

Leggi su footdata

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ennesimo rinvio ina causa del. Secondo quanto riporta la BBC la partita tra, valida per la 17/a giornata di campionato e fissata per questa sera, è stataa causa delle positività emerse tra le fila delle Foxes. Si tratta del quarto match dirinviato nell’ultima settimana a causa dell’emergenza coronavirus, che sta colpendo in particolare la Gran Bretagna a causa della variante omicron. Nelle scorse ore il manager del Brentfors Thomas Frank ha chiesto il rinvio dell’intera giornata del weekend per permettere ai club di contrastare la pandemia.