Premier League a rischio sospensione per covid

Advertising

FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - sportface2016 : #PremierLeague, ipotesi stop al campionato fino a metà gennaio - CalcioPillole : ????#PremierLeague, è allarme #Covid. Rinviata anche #ManchesterUnitedBrighton per il focolaio nei #RedDevils???? - SportPesa_IT : Premier League in grande difficolà a causa degli aumenti dei casi di Omicron. Molti gli allenatori che hanno chiest… - pasqualinipatri : Premier League, rinviata anche Manchester United-Brighton: il comunicato dei due club -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Commenta per primo Cresce l'allarme in Inghilterra per l'aumento dei casi di Covid - 19 tra la popolazione e anche i giocatori di. Dopo la cancellazione di Leicester - Tottenham di stasera, è stato comunicato ufficialmente anche il rinvio di Manchester United - Brighton, match previsto per sabato. Secondo alcune ...La gara tra Leicester e Tottenham e quella tra Manchester United e Brighton, valide per la diciassettesima e diciottesima giornata die originariamente in programma per giovedì e sabato, sono state rinviate a causa dei numerosi casi Covid fatti registrare nei club. La squadra guidata da Brandon Rodgers aveva chiesto ...Premier sempre più nel caos: rinviata anche Burnley-Watford. Ennesima partita posticipata a causa dell'aumento dei casi di positività.E' ancora allarme Covid in Inghilterra e adesso anche la Premier League trema e rischia lo stop. Il match tra Leicester-Tottenham è stato rinviato per i casi di contagio ...