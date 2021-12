Preghiera della sera 16 Dicembre 2021: “Aiutami ad imparare” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Aiutami ad imparare”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 dicembre 2021) “ad”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Fontana3Lorenzo : L'amore e l'esempio della signora Maria Grazia, è quello di tutte le madri, che vogliono essere presenti nel giorno… - vaticannews_it : #12dicembre ?? #Vaticano La preghiera di consacrazione alla Vergine di #Guadalupe invocata dal cardinale Marc Ouelle… - leone52641 : RT @Mare_Amaro: (2/2) la mia famiglia, la mia seconda famiglia del #RosarioSocial che mi ha sostenuta in preghiera e amore, il mio Padre Sp… - paolasoriani53 : RT @Mare_Amaro: (2/2) la mia famiglia, la mia seconda famiglia del #RosarioSocial che mi ha sostenuta in preghiera e amore, il mio Padre Sp… - CiaoKarol : ? PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE ? ?? INVOCA LA VERGINE IN QUESTO TEMPO DURO ?? -