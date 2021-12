Prato | cane muore congelato | era tenuto da giorni sul balcone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) È mortodopo essere rimasto persul, al freddo e con le temperature basse dell’ultimo periodo. Il, di razza chow-chow, era di una coppia di Montemurlo, in provincia di. Come riportato da Fanpage, i due ora saranno chiamati a rispondere di maltrattamento, abbandono di animali e lesioni. La Polizia Municipale insieme alle Guardie zoofile di “Laboratorio verde Fare ambiente” arrivati sul posto non hanno potuto più fare nulla per il povero animale, ormai in ipotermia e morto il giorno seguente. Così il sindaco Simone Calamai ha commentato la triste vicenda: “Purtroppo in questo caso non siamo riusciti a salvare la vita all’animale ma, grazie alla convenzione che abbiamo stipulato la scorsa estate con il Laboratorio Verde Fare Ambiente – Vigilanza Guardie zoofile ...

... in provincia di, è stata denunciata adesso per maltrattamento, abbandono di animali e lesioni. I due coniugi, entrambi 24enni, avevano acquistato dalla Bulgaria undi razza chow - chow ..., Chow Chow morto per ipotermia: il sindaco di Montemurla, Simone Calamai In seguito al decesso del, il magistrato di turno ha disposto il sequestro delle spoglie dell'esemplare mentre i ...Rabbia in provincia di Prato, dove un povero Chow Chow è morto di freddo per colpa della negligenza del suo proprietario: denunciato ..."Venerdì 17 dicembre dalle 15,30 vediamoci tutti a Montemurlo in piazza della Libertà, per esprimere la nostra più totale indignazione contro questi soggetti". L’invito a manifestare arriva da Enrico ...